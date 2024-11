"WoooooW! Biella" torna a Città studi

Wooooow!Biella, il salone dell'orientamento scolastico, della formazione e del lavoro del territorio, propone anche quest'anno due giornate ricche di eventi, incontri e workshop, pensate per offrire agli studenti delle scuole medie e superiori e alle loro famiglie, alle persone in cerca di occupazione, una panoramica completa sulle opportunità educative e lavorative del territorio biellese L'evento si svolge venerdì 15 e sabato 16 novembre a Città Studi. di Biella.

E' poi possibile partecipare all'incontro "Provare per crescere", un dialogo con diversi protagonisti che condivideranno le loro storie personali e di orientamento, moderati da Luca Murta. Interverranno Alessandro Alciato - scrittore e Giornalista; Francesca Di Dio Busa - Sistemi Elettronici Avanzati; Luca Nobili - Bottega Verde e Past President di Bi Young; Cecilia Salussolia - Stamperia Alicese A Wooooow! sarà possibile accedere ad un'ampia area con stand informativi per incontrare i rappresentanti degli istituti superiori della Provincia di Biella, di oltre 30 Università e Its Academy, i servizi del territorio e le forze dell'ordine.





