Santa Maria Maggiore, duecento espositori al mercatino di Natale

Dal 6 all'8 dicembre a Santa Maria Maggiore, in val Vigezzo nel Verbano-Cusio-Ossola, torna il mercatino di Natale, quest'anno alla 25/a edizione. Più di duecento le bancarelle che esporranno nelle vie e nelle piazze del paese premiato con la Bandiera Arancione del Touring club italiano: dai presepi artigianali e casette in pietra e legno alle ceramiche, dai manufatti in vetro soffiato, legno e metalli alle decorazioni e agli addobbi natalizi. In dodici chalet in piazza Risorgimento saranno presenti le specialità enogastronomiche locali di quarantasei espositori.

Tra le vie del borgo sono in programma momenti di intrattenimento musicale, con bandelle, gruppi jazz, cornamuse e fisarmoniche, mentre piazza Gennari ospiterà la Casa di Babbo Natale. Il 5 dicembre, alle 18, andrà in scena una performance teatrale, tra musica, giocoleria, arte di strada, canti natalizi e sorprese luminose, con protagonisti 25 artisti per festeggiare i 25 anni dell'evento.



