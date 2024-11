Natura e storia da Hugo Pratt a Magrin in mostra a Domodossola

Dal 16 novembre al 2 febbraio 2025, Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) ospita la mostra 'Passi silenziosi nel bosco. Nicola Magrin incontra Hugo Pratt'. La mostra è allestita nella sala Refettorio del collegio Mellerio Rosmini.

La mostra fa dialogare, attorno ai temi della natura e della storia, le tavole del fumettista veneziano e gli acquarelli di Magrin. Sono esposti originali a china di Pratt e alcune grandi riproduzioni degli acquarelli realizzati per 'Wheeling', il suo romanzo d'avventura e formazione. Proprio ispirandosi al romanzo, alle lotte tra i nativi e i coloni e al paesaggio del Nord America evocato da Pratt, Magrin ha realizzato alcuni acquarelli per il volume, scritto con Marco Steiner e pubblicato nel 2020, intitolato proprio 'Passi silenziosi nel bosco'. In mostra sono esposti anche quelli realizzati per 'Il richiamo della foresta' di Jack London e per 'Ancora poche lune. La risposta di capo Seattle'.

"Penso a questo libro e a questa mostra come a una eredità di Pratt - il commento di Cristina Taverna, gallerista di Galleria Nuages di Milano e amica del maestro veneziano -. Pratt amava mettere insieme le persone che stimava. Marco Steiner ha iniziato a scrivere per lui, la passione per la letteratura d'avventura li infiammava. Nicola Magrin ha incontrato presto l'opera di Pratt, ne è rimasto subito affascinato e da allora sparge di acquarello le sue carte dando loro vita".

L'esposizione, parte della quarta edizione del Festival dell'illustrazione Di-Se, è a cura dell'associazione Musei d'Ossola in collaborazione con Galleria Nuages Milano e Cong Edizioni, con il contributo di Fondazione comunitaria del Vco e il supporto della Proloco di Domodossola.



