Il magazine d allegato a Repubblica diventa internazionale

Il magazine settimanale allegato a la Repubblica, diretto da Emanuele Farneti, si prepara allo sbarco nel mercato internazionale con un'edizione inglese da collezione, in uscita da martedì 12 novembre. L'inedita versione di d, con una cadenza bi-annuale, avrà al suo interno il meglio dei contenuti editoriali della stagione: dagli shooting fotografici, firmati dai più importanti nomi della moda internazionale, alle interviste, i reportage e gli approfondimenti. Un'edizione "haute couture" realizzata con carta di alta qualità e sofisticate tecniche di stampa, racchiuse in cofanetto rigido.

"Ci sono almeno due motivi - racconta il direttore Farneti - per cui d si presenta oggi in questa nuova versione in lingua inglese. Il primo è soddisfare la curiosità di chi ci ha conosciuto attraverso i social network negli ultimi due anni ma non vive in Italia e non può leggere la nostra lingua. Il secondo ha più a che fare con il tempo: avere una rivista semestrale ci permetterà di raccogliere le storie migliori dandogli una sorta di seconda vita, affinché possano essere apprezzate ovunque nel mondo, in un esclusivo formato di altissima qualità." Il primo numero in distribuzione da martedì 12 novembre al prezzo di copertina di 35 euro, si compone di 456 pagine di cui oltre 300 dedicate al fashion. Le successive pubblicazioni sono pianificate a marzo 2025 e a ottobre con un canale di distribuzione composto di punti vendita d'eccezione come bookstore dei musei, boutique dei marchi più prestigiosi e librerie nelle principali città italiane, europee (Parigi, Londra, Lisbona, Amsterdam, tra le tante) e a livello mondiale in Usa, Canada, Asia e altre località internazionali specializzate in pubblicazioni di alto livello.



