Crodo, 72 installazioni per 10/a edizione di Presepi sull'acqua

Saranno 72 le Natività esposte nei ruscelli, nelle fontane e negli antichi lavatoi di Crodo, località del Verbano-Cusio-Ossola in valle Antigorio, per la decima edizione di Presepi sull'acqua, in programma dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

Le installazioni, messe a punto da centinaia di appassionati e curatori volontari, saranno dislocate in diversi punti del territorio comunale, dai cinquecento metri di altitudine del centro del paese fino ai 1200 metri dell'alpe Foppiano, e avranno come comune denominatore l'acqua, elemento simbolo della vallata e della località note per le centrali idroelettriche e per il Crodino, l'analcolico inventato proprio a Crodo.

L'evento, organizzato dal Comune di Crodo in collaborazione con la Pro Loco di Crodo 2.0 e dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, richiama ogni anno migliaia di visitatori e quest'anno sarà protagonista anche di due esposizioni fotografiche in Germania: gli scatti di Heinrich Brinkmöller-Becker, realizzati a Presepi sull'acqua lo scorso anno, saranno proiettati all'interno delle cupole dei planetari di Bochum e Amburgo il 26 novembre e il 4 dicembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA