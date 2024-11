Controlli di polizia congiunti alla frontiera italo-francese

Due arresti e otto denunce per reati inerenti l'immigrazione illegale, più quattro decreti di espulsione notificati nei confronti di altrettanti cittadini pachistani. È il bilancio delle attività effettuate nel mese di ottobre dalla polizia di frontiera terrestre e aerea di Limone Piemonte (Cuneo).

Le pattuglie hanno controllato nel complesso 3.065 persone e 426 veicoli, elevando dieci sanzioni in base al codice della strada. In ambito aeroportuale, il personale della polizia di Stato ha effettuato il controllo di 163 voli a Levaldigi, di cui 22 extra Schengen.

Nell'ambito delle attività di cooperazione transfrontaliera italo-francese, nei giorni scorsi è stato svolto un servizio straordinario di pattugliamento congiunto con l'omologa polizia di frontiera francese (Paf) del Monginevro, per il contrasto dell'immigrazione clandestina.

Le pattuglie miste hanno svolto a Larche (Francia) controlli su tutti i mezzi in transito da e verso l'Italia, con il supporto della gendarmerie e della dogana francese. L'attività ha consentito di controllare circa 60 persone e 30 autoveicoli, senza rilevare irregolarità.



