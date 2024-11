Cani abbandonati e denutriti salvati dalla polizia a Biella

Gli agenti delle volanti della polizia di Stato di Biella sono intervenuti con successo per salvare due cani abbandonati all'interno di uno stabile in disuso. La segnalazione è giunta da un cittadino che da alcuni giorni sentiva cani abbaiare incessantemente all'interno di uno stabile. Gli agenti della Volante hanno trovato due cani spaventati e debilitati.

L'ambiente era sporco e fatiscente, privo di ciotole contenti cibo e acqua necessari per la loro sopravvivenza. Gli animali sono stati affidati al servizio veterinario. L'ufficio di prevenzione e soccorso pubblico della questura di Biella sta effettuando le indagini necessarie per identificare i responsabili dell'abbandono



