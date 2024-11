Atp Finals: a Torino aprono Casa Tennis e Casa Gusto

Torino è pronta ad accogliere tifosi, appassionati di tennis, turisti e tutti i cittadini alle Atp Finals, anche lontano dal campo da gioco. Questa mattina sono state inaugurate ufficialmente le location che saranno il cuore del programma di eventi collaterali alla kermesse sportiva. Sono Casa Tennis, in piazza Castello, che ospiterà talk con sportivi, campioni olimpici, personalità del mondo dello spettacolo e del giornalismo, e Casa Gusto, teatro di degustazioni guidate promosse dalla Camera di Commercio all'Archivio di Stato, che ospita anche Casa Media.

Al taglio del nastro, alla presenza della coppia azzurra di doppio Simone Bolelli-Andrea Vavassori, il sindaco, Stefano Lo Russo, ha rilanciato la candidatura di Torino a ospitare le Finals per altri cinque anni. "Lavoriamo da mesi perché questa possa essere una grande edizione - ha detto -. Ogni anno siamo riusciti a fare un pezzo in più e questo è stato molto apprezzato. E questa edizione, con tre italiani in gara fra cui un torinese, sarà ancora più importante".

"Iniziamo con Atp Finals e proseguiamo con altri grandi eventi sportivi nei prossimi mesi - ha aggiunto l'assessora regionale Marina Chiarelli -, eventi che fanno bene a tutti e sono un motore non solo per l'industria sportiva ma anche turistica". Per il presidente della Camera di commercio, Dario Gallina "Torino si sta trasformando grazie ai grandi eventi.

Quest'anno la presenza di tre italiani porta anche tanto pubblico italiano e abbiamo già gli alberghi pieni al 98%". A promuovere la candidatura di Torino per altri cinque anni, anche uno degli ospiti degli eventi di Casa Tennis, il comico Davide D'Urso, che non ha dubbi: "Torino ha uno degli eventi più belli del mondo e lo terrà ancora per molto tempo, perché se lo merita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA