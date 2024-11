Al Mercato Centrale di Torino mostra sulla vita di Porta Palazzo

Una nuova esposizione nelle Antiche Ghiacciaie di Porta Palazzo, all'interno di Mercato Centrale Torino verrà inaugurata domenica alle 18. La nuova mostra, dal titolo 'Se posso fare un appunto: la pasta era cruda', è curata da Ivan Catalano e racconta la vita e la realtà di Porta Palazzo Le immagini fotografiche e gli appunti in mostra, sono il frutto del workshop 'Esercizi di nutrimento dello sguardo', che si è svolto a ottobre, condotto da Francesco Faraci e Chiara Borgaro per quindici partecipanti inviati dalle associazioni partner del progetto, con il contributo dell'artista multimediale Jacopo Della Rocca. L'esposizione rimarrà allestita fino al 15 dicembre, con accesso libero e gratuito tutti i giorni dalle 10 alle 23.

Sempre domenica e sempre alle Antiche Ghiacciaie, verrà presentato anche 'Connessioni. Percorsi di empowerment di comunità', un progetto dell'Associazione per la Lotta contro le Malattie Mentali realizzato con il contributo della presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per le disabilità e con il contributo del Comune di Torino.

