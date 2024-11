Una vigna nel cortile del Politecnico, nasce 'Campus Grapes'

Una vigna urbana nel campus universitario del Politecnico di Torino e a fianco di un polo dove nascono le start up di tecnologia e innovazione. Nasce 'Campus Grapes', promossa dall'ateneo e da Citiculture, start up green tech. Il vigneto sarà su un'area di poco meno di 1000 metri quadrati con viti piantate in 750 vasi, di varietà particolarmente resistenti Piwi: Pinot Kors a bacca bianca e Pinot Iskra.

Oggi, nel giorno della presentazione del progetto, è partito il crowdfunding, che dovrebbe concludersi il 7 gennaio; ad aprile 2025 è previsto l'avvio dei lavori, a giugno l'inaugurazione.

"La nuova vigna - spiega Luca Balbiano, ceo e fondatore di Citiculture - è un progetto partecipato e condiviso, un vero e proprio modo di rendere sociale il cambiamento perché sarà uno spazio aperto a tutti. Sono coinvolte istituzioni accademiche, come il Politecnico, con il suo nuovo corso di laurea magistrale in Agritech Engineering, e il dipartimento Disafa (Scienze agrarie, alimentari e forestali) dell'Università di Torino".

La vigna al Politecnico sarà anche "uno spazio per sperimentazioni didattiche e di ricerca nel settore dell'Agricoltura 4.0, su cui l'ateneo è all'avanguardia e propone un percorso di studi specifici", aggiungono i docenti Danilo Demarchi e Marco Piras, referenti scientifici del progetto.

La presentazione di 'Campus Grapes' si è tenuta al Museo di Scienze Naturali, nell'ambito della kermesse 'Vendemmia a Torino-Grapes in town' e Portici Divini, promossi da Regione Piemonte, con il patrocinio della Città di Torino e della Città metropolitana di Torino, il supporto della Camera di commercio di Torino, con il coordinamento di VisitPiemonte, società in house della Regione.



