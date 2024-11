Torino: Filadelfia aperto per l'allenamento a vigilia del derby

Il Torino ha deciso di aprire il Filadelfia alla vigilia del derby contro la Juventus.

"L'allenamento di venerdì 8 novembre allo stadio Filadelfia si svolgerà a porte aperte, i tifosi potranno assistere alla sessione pomeridiana accedendo all'impianto dall'ingresso di via Filadelfia a partire dalle ore 16.15" fa sapere il club in una nota ufficiale.

Così il tecnico, Paolo Vanoli, cerca la spinta e l'appoggio dei tifosi in vista della stracittadina contro i bianconeri, in programma sabato sera alle 20.45 all'Allianz Stadium.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA