Opere d'arte con i chiodini, al Cottolengo la mostra di Marciano

L'Auditorium del CStudio presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo di Via Ariosto 9 a Torino ospita fino al 7 dicembre la mostra "I SuOni delle parOle. OnOmatOpee a 3 dimenSiOni" di Antonio Marciano, inaugurata il 7 novembre alle ore 18,30.

Curata da Ermanno Tedeschi, l'esposizione comprende una ventina tra disegni e quadri realizzati con i celebri chiodini pixelart di Quercetti. "Le opere - racconta Tedeschi - hanno un carattere educativo e sono incentrate sul segno grafico e sull'importanza della comunicazione della diversità e disabilità, in quanto l'artista stesso utilizza i chiodini a causa di una malattia che ne limita il movimento. Oltre alle onomatopee, Antonio Marciano rappresenta anche i supereroi, protagonisti dei fumetti, che con i loro superpoteri riescono a superare le avversità e rispecchiano l'artista, che si sente un po' un supereroe tutti i giorni".

"Le persone, avvicinandosi - spiega l'artista Antonio Marciano - e percorrendo le lunghe linee dei chiodini, risentiranno i colori punto a punto e faranno quei pensieri brevi e gioiosi che si realizzano quando spunta un fiore. Vorrei che le mie opere permettessero all'osservatore una piccola fuga spirituale, per non dimenticare l'importanza delle cose che hanno una forza e una bellezza straordinaria pur essendo semplici, temporanee e fugaci".



