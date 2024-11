Insulti nel pronto soccorso a Cuneo, multa da mille euro

Mille euro di multa per un utente dell'ospedale Santa Croce di Cuneo che aveva tenuto una condotta ingiuriosa, offensiva e molesta nei confronti del personale del pronto soccorso: la sanzione è stata notificata dagli agenti del posto di polizia di Stato attivo all'ospedale, nei confronti di un italiano residente in provincia.

La questura di Cuneo, che ha già riscontrato analoghi episodi, richiama l'utenza ospedaliera "a rapportarsi in modo corretto e civile verso il personale che opera in strutture sanitarie, pena la sanzione amministrativa, da 500 a 5mila euro".

Una condotta più grave è stata contestata lo scorso 10 ottobre nel pronto soccorso dell'ospedale di Mondovì, dove i carabinieri hanno denunciato un extracomunitario, richiedente protezione internazionale e residente ad Asti, per i reati di minaccia, aggressione e interruzione di pubblico servizio ai danni del personale sanitario.

Nei suoi confronti è stato emesso un ordine di allontanamento e il divieto di ritorno nel comune per un periodo di tre anni.





