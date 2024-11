Il calendario Lavazza 2025 celebra il blend e l'armonia

'Let's Blend - 130 years forward'.

E' dedicato al concetto di 'blend', di amalgamare, mettere insieme, il Calendario Lavazza 2025, quello che celebra i 130 anni dell'azienda. Realizzato sotto la direzione creativa dell'agenzia Armando Testa con gli scatti del fotografo Omar Victor Diop, il nuovo calendario, presentato in una serata condotta da Federico Buffa, racchiude i 12 mesi in quattro tableux vivant, uno per stagione, ciascuno caratterizzato da un colore e da un concetto chiave: 'Blending Cultures', 'Blending Times', 'Blending Roots' e 'Blending Minds'.

Un viaggio attraverso persone e oggetti simbolo del mondo Lavazza, con 36 testimonial riuniti intorno a un elemento chiave della cultura del caffè e dell'incontro: il bancone. Al centro di ognuno, una personalità di spicco legata a Lavazza, Jannik Sinner, Whoopi Goldberg, Big Mama e lo stesso Diop.

"Let's blend è entrare nell'essenza di Lavazza - ha detto Francesca Lavazza, board member del gruppo -, che è la miscela, l'armonia di cose differenti, una visione che celebriamo con questo calendario, un progetto corale in cui tutti sono rappresentati e in cui sono le persone ad essere al centro.

Tutti insieme per costruire un mondo che non può essere costruito se non insieme".

Sul palco della presentazione anche Sinner, numero 1 del tennis mondiale che alla domanda su cosa, nel 2019 quando lui era 140esimo del ranking, abbia spinto Lavazza a sceglierlo, ha risposto sorridendo "sono uno a cui piace il caffè. Per me - ha aggiunto - è importante essere una brava persona, con dei valori, forse per questo Lavazza ha creduto in me fin dall'inizio e io la sento come una famiglia, che mi è sempre stata vicina".



