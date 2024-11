Festa degli Orti Slow Food, coinvolti 29mila studenti 400 scuole

Nella ventesima edizione della Festa degli Orti Slow Food, che si celebra l'11 novembre, sono coinvolti 29mila gli studenti e 1.600 gli insegnanti, di 400 scuole, dagli asili nido alle secondarie di primo grado, e, inoltre in tutta Italia 400 attivisti della rete nazionale degli Orti Slow Food di comunità nata a maggio con il sostegno di UniCredit.

In Piemonte partecipano alla Festa 100 scuole, 400 classi, 7200 studenti e studentesse e 9 comunità.

"Coltivare - sottolinea Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia - è un percorso di crescita e consapevolezza.

Nell'orto impariamo a vivere in armonia con la natura, a rispettare i suoi ritmi e a cogliere ogni sua sfumatura, a comprendere il valore della cura e dell'attesa. Salvaguardiamo non solo varietà autoctone e metodi di coltivazione, ma anche legami e relazioni, evidenziando l'importanza del lavoro di squadra e dell'impegno collettivo per il bene comune. Per questo motivo, insieme all'Università di Scienze Gastronomiche, - prosegue Barbara Nappini - continuiamo a rinnovare l'invito a firmare l'appello perché l'educazione alimentare venga inserita come insegnamento nelle scuole italiane di ogni ordine e grado.

Ma educare i giovanissimi non basta, è necessario che tutti prendano coscienza dell'importanza di coltivare e mangiare in modo consapevole, e non c'è modo migliore di farlo che prendendosi cura di un orto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA