Domori come Forrest Gump, Vita è come una scatola cioccolatini

Si conclude il 7 novembre a Torino la quinta edizione di interminati_spazi, il progetto di fotografia partecipata ideato nel 2020 da Domori e curato dal fotografo e artista Maurizio Galimberti. Anche quest'anno il progetto a tema, lanciato su instagram a primavera, approda a una mostra finale composta da 40 scatti, frutto di un'attenta selezione tra le opere presentate. All'inaugurazione della mostra, Maurizio Galimberti, che è anche direttore artistico del progetto, annuncerà i vincitori di questa edizione.

L'esposizione, allestita nello Spazio Eventi del Domori Store, sarà visitabile da domani al 31 dicembre (tutti i giorni dalle 13 alle 18; ingresso libero). All'evento partecipano Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto, Gianluca de Waijer, a.d. di Domori, e Carmine Festa, Direttore del Corriere della Sera Torino, Media Partner del progetto.

Il tema della quinta edizione rende omaggio alla dolcezza, alla sorpresa e alla curiosità della vita, ispirandosi alla citazione del film Forrest Gump (1994): "La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita". La scatola di cioccolatini diventa qui una metafora dell'esperienza, della curiosità e della sorpresa, elementi intrecciati alla grande Storia. Il tema ha ispirato centinaia di partecipanti da tutta Italia: Maurizio Galimberti ha curato l'esposizione delle fotografie da oggi esposte, individuando inoltre i 10 finalisti.

Per la prima volta nella storia del concorso, un autore ha raccolto doppio riconoscimento: Alessandro Fossati ha ricevuto la menzione speciale sia di Galimberti che del Corriere della Sera Torino, per la capacità di creare un'immagine d'impatto, che colpisce immediatamente per la sua forza evocativa. La menzione Domori va ad Alan Marcheselli per la fantasia da bambino che non si fa sorprendere dalla presenza della balena perché per lui tutto è possibile e magico.



