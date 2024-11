Da Babbo Natale al presepe vivente, la magia di Govone e Asti

La Casa di Babbo Natale nel suggestivo Castello Reale di Govone, i mercatini artistici in piazza ad Asti, il presepe vivente di San Damiano. Sono solo le tre perle principali della lunga collana di eventi che comporrà l'ormai tradizionale appuntamento del "Magico paese di Natale".

Un evento che quest'anno diventa maggiorenne e illumina Langhe, Roero e Monferrato, patrimonio Unesco, dal 16 novembre al 22 dicembre. Una festa nata in un borgo e dedicata alle famiglie che in quasi vent'anni è cresciuta al punto tale da diventare un appuntamento diffuso e multitarget tanto da essere inserito da European Best Destinations al settimo posto tra i più importanti mercatini natalizi d'Europa e insignito della menzione di "mercatino più romantico".

Quello dei mercatini natalizi è un turismo in grande crescita nel nostro Paese. Secondo una recente indagine commissionata dal Magico Paese di Natale ad AstraRicerche, 9 italiani su 10 (94%) hanno visitato almeno una volta un mercatino natalizio e il 60% sono gli affezionati che si sono recati in questi luoghi più volte. In autunno i mercatini natalizi sono la gita fuori porta preferita dagli italiani (30%) e superano il turismo nelle città d'arte (27,5%) e le vacanze in montagna (21,8%).

L'appuntamento con il Magico Paese di Natale prende il via nel fine settimana del 16-17 novembre. È anticipato venerdì 15 novembre dalle 15 da una apertura speciale del mercatino di Asti, alla quale segue alle 17.30 lo spettacolo inaugurale presso il Teatro Alfieri. Durante l'inaugurazione la cantante Asia che, proprio come il Magico Paese di Natale, quest'anno compie 18 anni, propone un brano inedito scritto per l'occasione. Il giorno successivo, sabato 16 novembre, l'evento è ufficialmente inaugurato a Govone dove aprono le porte della Casa di Babbo Natale e davanti al Castello Reale si accendono le luminarie con la musica del Susnshine Gospel Choir, vincitore del premio "Coro d'Europa" presso la Royal Albert Hall di Londra. Nel Castello Reale di Govone c'è un percorso al piano nobile dove in ogni stanza è impreziosita da addobbi, luci e colori.

Anche quest'anno viene riproposto lo spettacolo-laboratorio rivolto a tutte le fasce d'età, in cui sia i bambini che gli adulti verranno coinvolti attivamente dagli elfi di Babbo Natale per diventare suoi aiutanti, con rilascio di un attestato finale da parte di TatElfa a tutti coloro che supereranno le prove.

A rendere tutto più suggestivo luci e decorazioni anche 3D all'aperto creano un'atmosfera fiabesca sia a Govone che ad Asti che in Piazza Alfieri accoglie i visitatori con una stella cometa luminosa lunga 17 metri. Sempre ad Asti le oltre 130 casette di legno del mercatino ospitano artigiani e produttori provenienti da tutta Italia.

Infine l'1, l'8 e il 15 dicembre dalle 14.00 alle 19.30 a San Damiano d'Asti c'è il Presepe vivente, giunto alla sua 16/a edizione: nelle suggestive cantine storiche del paese, tra i cortili, i vicoli acciottolati e i sotterranei, un corteo di viandanti accompagna i visitatori a scoprire la rievocazione della natività con scene di antichi mestieri e personaggi tradizionali.



