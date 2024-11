Con 'Augusta' Torino ospita la fiera dei vini naturali

Due giorni dedicati al vino naturale, a Torino, Domenica 10 e lunedì 11 novembre gli spazi del Bunker, all'ex scalo ferroviario Vanchiglia, ospitano la seconda edizione di 'Augusta', alla quale parteciperanno 70 vignaioli, produttori di birre e sidri da tutta Europa. Come anteprima della rassegna, a partire dal 7 novembre, 8 locali di Torino ospitano gli appuntamenti di 'Augusta sboccia in città', appuntamenti conviviali e di confronto sul vino nel quali saranno presenti alcuni dei vignaioli ospiti di Augusta.

Iniziative create grazie alla presenza a Torino di 40 ristoranti ed esercenti che quotidianamente promuovono la cultura e la divulgazione del vino naturale".

Nella prima edizione, nel 2023, Augusta ha accolto 2.600 visitatrici e visitatori, dall'Italia e dall'estero (15%);: i produttori erano 63, di 6 paesi europei e 10 regioni italiane.

"Tra i 70 produttori presenti quest'anno - spiegano Piero Crocenzi e Lucia Telori, rispettivamente ideatore e project manager di Augusta - è presente il giusto mix tra viticoltori conosciuti e affermati e giovani realtà in crescita che hanno già dato prova di notevoli capacità agricole ed enologiche".





