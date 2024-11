Artista multimediale crea 'Tennis Diamond', gioiello per le Atp

Un gioiello celebra Torino e il tennis, in questi giorni di passione per le Nitto Atp finals. E' Tennis Diamond - Torino 2024, nato da un'idea di Luca Pasquaretta, giornalista, ex portavoce della sindaca Chiara Appendino, fondatore di www.turinista.com, che in questi giorni dal Principi di Piemonte, l'hotel che ospita tutti gli 8 finalisti, racconta 'fuori Atp', tutto quello che ruota intorno alla kermesse sportiva, in collaborazione con Radio Sportiva e Radio Bianconera.

'fuori Atp' è anche la ribalta per il Tennis Diamond - Torino 2024, un gioiello in 3 versioni (argento, oro e oro con diamante), che raffigura una racchetta, un'opera d'arte disegnata dall'artista multimediale Alec2047 e prodotta da Mattioli, un'eccellenza torinese.

Il progetto (www.tennisdiamond2024.com) è realizzato in collaborazione con la Fondazione Maria Teresa Lavazza, a cui sarà devoluto una parte dell'intero ricavato delle vendite.





