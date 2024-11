Al Collegio Carlo Alberto le 'Cattedre Intesa Sanpaolo'

Si terrà lunedì 11 novembre alle 17 la cerimonia di apertura dell'anno accademico 2024-2025 della Fondazione Collegio Carlo Alberto. L'evento, che si inserisce nel calendario di celebrazioni per i vent'anni della Fondazione torinese, darà l'avvio ufficiale ai programmi di alta formazione. Sarà anche l'occasione per ufficializzare l'intitolazione alla banca Intesa Sanpaolo delle cattedre ricoperte dagli studiosi Giovanni Mastrobuoni e Federico Ravenna, ai quali saranno affidate le lezioni inaugurali durante la cerimonia.

L'assegnazione delle Intesa Sanpaolo Chair consolida il legame tra Collegio Carlo Alberto e il gruppo bancario e si colloca nell'ambito del Chair Endowment Program della Fondazione, attraverso il quale il Collegio intende rafforzare la sinergia tra il mondo accademico e quello produttivo e dei servizi, favorendo lo sviluppo della ricerca e incrementando la propria capacità di attrazione di talenti. Con il sostegno di Intesa Sanpaolo, il Collegio potrà valorizzare ulteriormente il proprio capitale umano e aumentare l'impatto della ricerca prodotta, a beneficio del territorio e del paese. Il sostegno si inquadra nell'ambito della linea strategica che sta sviluppando la struttura Education Ecosystem and Global Value Programs all'interno dell'area di governo di Intesa Sanpaolo 'Chief Institutional Affairs and External Communication Officer' guidata da Stefano Lucchini, per supportare l'attrattività e la distintività della formazione italiana nel contesto internazionale per studenti e docenti.

I professori Giovanni Mastrobuoni e Federico Ravenna sono studiosi riconosciuti a livello internazionale nelle loro rispettive aree di studio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA