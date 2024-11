Acea Pinerolese Energia vince il premio Sviluppo sostenibile

Acea Pinerolese Energia ha vinto il premio Sviluppo Sostenibile, istituito per il quattordicesimo anno dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Italian Exhibition Group, con il Patrocinio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il progetto Energheia, di Condomini Auto-consumatori Collettivi nati nel 2021 a Pinerolo, per la prima volta in Italia. Il modello, replicabile, ha visto la realizzazione di una trentina di altri progetti nel Piemonte.

Sono condomini che autoproducono circa il 90% del loro fabbisogno energetico da fonti rinnovabili.

"Siamo orgogliosi di ricevere il primo Premio per lo Sviluppo sostenibile 2024. Un riconoscimento al ruolo pionieristico dell'azienda che è stata la prima a ideare il concetto dei Condomini auto-consumatori collettivi, che hanno anticipato e aperto la via al concetto delle Comunità energetiche di cabina primaria. Settore nel quale Acea Pinerolese Energia ha, anche in questo caso, avviato per la prima volta in Italia significativi progetti di comunità energetiche rinnovabili solidali, ora operativi. Un'esperienza consolidata, che ci ha visto muovere i primi passi sin dal 2018, quando si stava iniziando a scrivere la prima legge della Regione Piemonte sulle Cer, la prima d'Italia" commenta Ezio Chiaramello, direttore operativo di Acea Pinerolese Energia.





