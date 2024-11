Trentennale dell'alluvione,Cirio 'Piemonte è fragile, va difeso'

La Regione Piemonte commemora ad Alba (Cuneo) i trent'anni dall'alluvione del Tanaro del 5 e 6 novembre 1994 con un doppio appuntamento dal titolo "La forza di ricostruire". Nella mattinata, alla Fondazione Ferrero, si è svolto un convegno sul ruolo della Protezione civile, nel pomeriggio al Teatro Sociale la cerimonia di ringraziamento ai protagonisti della ricostruzione. "Un sindaco che fa tagliare un albero in un fiume va in galera, se non ha tutte le autorizzazioni: è un problema che tutti conosciamo", ha detto tra l'altro il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, raccogliendo l'applauso della vasta platea di sindaci presenti.

Inevitabile un pensiero alla tragedia di Valencia: "Incredibile che ancora oggi non si sappia il numero delle vittime e dei dispersi a distanza di una settimana, a testimonianza del fatto che la preparazione raggiunta dalla nostra Protezione civile in questi trent'anni ha distinto la nostra regione".

"Il nostro Piemonte, come tutte le cose belle, è fragile, quindi bisogna difenderlo" ha aggiunto Cirio, richiamando l'importanza della prevenzione.



