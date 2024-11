Torna la Festa dell'Agricoltura in 26 dimore storiche

Cultura e agricoltura, due delle principali risorse del nostro territorio nazionale, sono alla base dell'evento 'Coltiviamo la Cultura: Festa dell'Agricoltura nelle Dimore Storiche', che si terrà domenica 10 novembre in 11 regioni. Giunta alla terza edizione, la manifestazione è promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane e rappresenta un'occasione di connessione tra il ricco patrimonio storico e le eccellenze agricole del nostro Paese, mostrando a cittadini e istituzioni l'importanza di questo connubio, che è strategico per lo sviluppo del Paese e delle sue aree interne.

Le dimore storiche sono preziose gemme del patrimonio e fulcro di un'economia circolare soprattutto per i piccoli borghi, da cui traggono beneficio numerose filiere, prime tra tutte quella turistica e quella agricola. Ventisei dimore storiche, in particolare quelle che hanno un'azienda agricola al loro interno, apriranno le loro porte all'evento per consentire al pubblico di conoscere questo legame e tracciarne i possibili sviluppi.

La Festa dell'Agricoltura propone un'ampia scelta di esperienze: dalla degustazione e vendita di prodotti agricoli a workshop, laboratori e conferenze a tema, insieme alla possibilità di visitare le dimore, anche in compagnia dei proprietari. L'iniziativa si svolgerà presso: Villa Pace a Tapogliano-Campolongo (Ud), Villa del Torre a Romans d'Isonzo (Go), Villa Iachia a Ruda (Ud), La Brunelde Casaforte d'Arcano a Fagagna (Ud), Palazzo de Gleria a Povolaro-Comeglians (Ud) e Palazzo Asquini a Udine, in Friuli Venezia Giulia. Tenute Casoli Azienda Agricola a Candida (Av) e Palazzo Mondo a Capodrise (Ce), in Campania; Convento di Spoltore (Pe), Villa Muzii Valignani a Chieti e Palazzo D'Alessandro a Caporciano (Aq) in Abruzzo. Palazzo Amarelli a Corigliano-Rossano (Cs), in Calabria; Castello di San Giorgio a Maccarese (Rm) e Castello Pinci di Castel San Pietro Sabino (Ri) nel Lazio. Villa Durazzo a Sestri Levante (Ge) in Liguria; Castello Ducale di Toritto (Ba) e Masseria Spina a Monopoli (Ba) in Puglia; Tenuta la Marchesa a Novi Ligure (Al), Azienda vitivinicola Rocca Rondinaria a Rocca Grimalda (Al) e Castello di Piovera (Al) in Piemonte. Castello di Motegonzi (Ar) e Cassero del Castello di Contignano Radicofani (Si) in Toscana; Castello di Montoro (Tr) e Villa La Montagnola a Torgiano (Pg) in Umbria; Villa Artili a Bosco di Mezzo (Ro) e Villa Feriani a Montegalda (Vi) in Veneto.





