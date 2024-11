Tecnologie per migliorare servizi, Piemonte allo Smart City Expo

Il Piemonte partecipa per la 6/a volta a Smart City Expo World Congress di Barcellona, considerata la più grande fiera al mondo dedicata alle tecnologie che possono migliorare i servizi nelle nostre città, il confort e sostenibilità.

Nelle edizioni precedenti il Piemonte era ospitato all'interno della collettiva italiana coordinata da Ice Agenzia ma dal 2023 ha avuto un proprio spazio accanto alla collettiva italiana e, per l'edizione del 2024 è stata organizzata, per la prima volta, una partecipazione collettiva piemontese.

"Quest'anno - sottolinea l'assessore regionale all'Intelligenza artificiale, Innovazione e Digitalizzazione Matteo Marnati - abbiamo raddoppiato lo stand, uno spazio interamente dedicato alla nostra regione che ho fortemente voluto fin dall'anno scorso. Siamo una delle pochissime regioni europee ad avere un proprio spazio, un'importante vetrina per le nostre aziende. E' un settore che stiamo presidiando da anni sia come produttori, sia come consumatori, per trovare soluzioni innovative per le comunità. Siamo una regione che vuole farsi notare sulla scena internazionale».

In questa edizione sono presenti 9 aziende del Piemonte.





