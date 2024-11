Savigliano, piazza Schiapparelli presa di mira dai vandali

Atti di vandalismo a Savigliano nella piazza Schiaparelli, recentemente rimessa a nuovo. Ignoti hanno danneggiato intenzionalmente i led sotto le panchine e scavato buche raschiando la pavimentazione in drenatec del camminamento centrale, riservato al passaggio dei pedoni.

Lanciati anche ciottoli delle aiuole contro le panche ed aree verdi deturpate dagli escrementi dei cani non raccolti dai padroni.

"Sono molto rammaricata e dispiaciuta per questi comportamenti - afferma l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio -. Lo dico a nome dell'Amministrazione, ma anche di chi ha profuso tanto impegno per realizzare questa opera di riqualificazione urbana e di chiunque tenga al decoro della nostra città. A volte è facile puntare il dito verso il Comune 'che non fa', ma è necessaria anche la collaborazione dei cittadini. Ora provvederemo alla sostituzione di quanto danneggiato - aggiunge Brizio - e terremo sotto controllo la situazione, in modo da intercettare chi si comporta male a discapito della comunità".



