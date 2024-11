Rogo in area industriale Verbania,sindaco 'chiudete le finestre'

Incendio, nella notte, nell'area industriale di Verbania, nel quartiere Possaccio. Il sindaco, Giandomenico Albertella, in una nota invita i cittadini a tenere chiuse le finestre: "In considerazione dell'incendio in corso in zona Possaccio si consiglia vivamente di tenere le finestre chiuse nelle frazioni di Intra, Possaccio e Trobaso".

Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero colpito una falegnameria. L'odore, fin da prima dell'alba, era percepibile in diverse zone della città.



