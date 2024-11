Qualità dell'aria, Torino vuole ispirarsi a 'Respira Londra'

Una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio comunale di Torino, con 25 voti su 25, chiede di migliorare il monitoraggio della qualità dell'aria in città e, di conseguenza, adottare politiche mirate e più efficaci, e di valutare l'opportunità di coinvolgere la cittadinanza, le associazioni e le imprese del territorio nella diffusione di sensori, come avviene ad esempio in Inghilterra, con il progetto Breathe London (Respira Londra).

I sensori - spiega il documento - "possono infatti dimostrare scientificamente quanto le azioni, sia quelle già intraprese dalla Città di Torino sia quelle future, stiano effettivamente contribuendo alla riduzione dell'inquinamento. Monitorando costantemente la qualità dell'aria, si può quindi creare una correlazione tra l'implementazione delle politiche cittadine e i miglioramenti nell'ambiente e nella qualità dell'aria".



