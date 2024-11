Piemonte, firmato accordo per gli algoritmi infermieristici

Raggiunto l'accordo tra la Regione Piemonte e gli ordini professionali per l'utilizzo degli algoritmi clinico-assistenziali infermieristici per il Sistema di Emergenza Sanitaria Preospedaliera 118. In questo modo viene rafforzato il ruolo degli infermieri che potranno sopperire all'assenza del medico.

"Con la piena concordia tra Ordine dei medici e degli infermieri si è ricucito lo strappo consumato tra i professionisti sanitari in occasione del dibattito sugli algoritmi assistenziali", commenta l'assessore alla Sanità Federico Riboldi.

L'intesa è stata siglata al Grattacielo Piemonte, presente anche il direttore di Azienda Zero, Adriano Leli. "I medici non scenderanno dalle ambulanze - prosegue Riboldi -, la competenza degli infermieri verrà, insieme al loro ruolo, pienamente riconosciuta e il sistema 118 veleggerà verso nuovi lidi di qualità ed efficacia nelle cure mettendo sempre al centro il paziente. Un accordo suggellato da una triplice stretta di mano finale che sottolinea il ritorno della concordia tra gli ordini".

Nell'accordo la Regione premette che "considera il medico del 118 quale elemento indispensabile per la tutela della popolazione, sia nel ruolo di Medico di Centrale Operativa sia per gli interventi classificati come Codice rosso e/o critici, compresi quei casi dove si manifesta la necessità di somministrare dei farmaci analgesici stupefacenti", ma "in considerazione della congiunturale carenza nazionale di medici che sta investendo a tutti i livelli l'assistenza in Emergenza Urgenza (118 ma anche i Pronto Soccorso)", "all'occorrenza il personale infermieristico durante gli interventi possa fare riferimento alle migliori best practice emanate dalle Società Scientifiche internazionali con l'eventuale collaborazione del medico di Centrale Operativa".



