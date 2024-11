L'evento aziendale è una fiction, da Teoresi film in virtual set

Il cinema come strumento di comunicazione e storytelling in cui sperimentare nuove tecnologie e coinvolgere i dipendenti: Teoresi, società internazionale di ingegneria con sede a Torino, è la prima azienda in Italia a realizzare un film in virtual set come strumento per raccontare i propri valori con creatività.

Il progetto è nato in collaborazione con Prodea, media company specializzata in 3D e virtual reality, che a Torino ha costruito i Prodea Led Studios: questo virtual set, uno degli unici due in Italia e tra i più grandi in Europa, ospita tecnologie innovative che permettono di gestire scenografie reali e virtuali. Tecnologia di frontiera presente soltanto in una trentina di studi di registrazione nel mondo (la metà negli Usa), è la prima volta che viene usata in Italia per la comunicazione interna aziendale.

Teoresi Group ha invitato tutti i collaboratori ad assistere alla proiezione del film nelle sale di alcuni cinema riservati a Torino, Milano, Modena, Napoli e Troy negli Stati Uniti. "La collaborazione con Prodea Group si inserisce in un lungo percorso di sinergie che Teoresi ha costruito nel tempo con realtà innovative e internazionali del territorio piemontese e nazionale. Con Prodea abbiamo scoperto di avere più di un aspetto in comune: lo sguardo all'innovazione, la creatività, tecnologie pionieristiche e il desiderio di cimentarci in un progetto condiviso di cui sentirsi parte", spiega Beatrice Borgia, chief corporate development officer di Teoresi Group.

"Finora nei Prodea Led Studios ci era capitato di collaborare con aziende soprattutto per produrre, in virtual set, spot pubblicitari, mentre non avevamo ancora avuto l'occasione di applicare questa tecnologia cinematografica alla comunicazione aziendale", commenta Corrado Camilla, presidente di Prodea Led Studios.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA