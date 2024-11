'L'eterna illusione', rassegna dei migliori noir americani

Arriva anche a Torino "L'eterna illusione - Il noir americano dal 1941 al 1957". La rassegna curata da Cesare Petrillo e Simone Fabio Ghidoni, organizzata da Circuito Cinema e dedicata ai migliori film noir americani realizzati tra il 1941 e il 1957, debutta al Cinema Nazionale di Torino ogni domenica a partire dal 10 novembre. Un appuntamento per scoprire o riscoprire sul grande schermo per la prima volta i film di John Huston, Orson Welles, Fritz Lang e tanti altri che hanno fatto la storia del cinema.

"L'eterna illusione" presenta un piccolo plotone di noir americani che hanno nutrito l'immaginario mondiale negli anni del dopoguerra, facendo immergere lo spettatore in quell'atmosfera buia e inquietante, quelle luci di taglio, e soprattutto quel mondo notturno popolato da criminali che parlano in slang, donne perdute, sbirri incalliti, sadici, masochisti, alcolisti, talpe, ricattatori e mascalzoni d'ogni genere. Un viaggio attraverso i grandi classici del noir indimenticati ma mai abbastanza conosciuti (Il romanzo di Mildred, Il grande caldo, Il mistero del falco, La fiamma del peccato) alternati a piccoli tesori nascosti (Criminale di turno, Detour, La polizia bussa alla porta).

Domenica 10 novembre alle10:30 il primo film della rassegna: Non voglio perderti (1950), regia di Mitchell Leisen con Barbara Stanwyck, John Lund, Lyle Bettger, Jane Cowl.



