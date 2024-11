Kit ai candidati per esami patente truccati, 14 denunciati

La polizia stradale di Verbania e la polizia ferroviaria di Domodossola hanno denunciato 14 persone ritenute componenti di un gruppo che garantiva a cittadini extracomunitari di conseguire in modo illecito patenti B e di categoria superiore. Sono accusati di falso e produzione di elaborati per il conseguimento di titoli abilitativi non propri.

L'indagine, coordinata dalla procura di Verbania, è partita a maggio del 2023, quando la polizia aveva trovato addosso a tre candidati, che avevano appena superato l'esame per la patente, la strumentazione utilizzata per trasmettere le domande e ricevere da un suggeritore esterno le risposte corrette, ed avevano fermato la persona che aveva fornito loro i dispositivi.

Attraverso appostamenti, pedinamenti, perquisizioni, sequestri e analisi del traffico telefonico e telematico, gli agenti hanno ricostruito il modus operandi del gruppo: per ogni candidato si facevano pagare 4mila euro in contanti, offrendo in cambio assistenza nella presentazione dei documenti per iscriversi all'esame, nella prenotazione delle visite mediche, nella fornitura della strumentazione e addirittura nella vestizione.

Ai candidati veniva infatti fornita una camicia, una maglietta o una giacca munita di microtelecamera, collegata a una batteria e a un router video, attraverso cui venivano trasmesse al suggeritore esterno le immagini, e un modem audio o un telefono e un micro auricolare Bluetooth attraverso il quale ricevere le risposte.

L'indagine ha permesso di risalire a esami truccati nelle province di Vercelli, Como, Novara, Savona, Biella, Pordenone, Cuneo, Torino, Verona, Venezia, Padova e Treviso. Sono stati sequestrati 14 telefoni, 9 modem video/audio, 6 auricolari, 6 micro telecamere, 15 capi d'abbigliamento con microtelecamere nascoste nei bottoni, decine di batterie, 12mila euro in contanti e una pinzetta per l'estrazione dei micro auricolari.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA