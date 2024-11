'Guarda che storia!', i 7 libri adatti a film o serie

Tantissimi film tratti da libri hanno fatto la storia del cinema e i due mondi da sempre si intrecciano in un gioco di ispirazioni reciproche. Per facilitare il dialogo tra il mondo editoriale e quello della produzione cinematografica e audiovisiva il Salone internazionale del libro di Torino e Film Commission Torino Piemonte hanno lanciato il progetto 'Guarda che storia!'. In quattro anni 153 editori hanno proposto 339 titoli, alcuni dei quali potrebbero essere apprezzati dai produttori cinematografici alla ricerca di narrazioni accattivanti e originali.

Anche la quarta edizione si è chiusa con un positivo bilancio: sono 65 i titoli proposti da 40 case editrici attraverso la call for application conclusasi il 15 settembre e rivolta a romanzi e graphic novel pubblicati tra il 2022 e il 2024. Tra questi ne sono stati individuati sette considerati adatti a diventare lungometraggi o serie tv: Crimini in Canavese. Le indagini del viceprefetto Veyrat di Ilario Blanchietto, Io non uccido di Manuel Negro, I Buonanima di Ernesto Chiabotto, Le storie di Selot (4 volumi) di Perla Giannotti. Fuga nella neve di Sofia Gallo, Rosso Super-Marta. 14 anni, in 14 mesi di Marta Costamagna e L'ultimo pinguino delle Langhe di Orso Tosco.

I generi sono diversi: romanzi e raccolte di racconti, gialli e noir, fantasy e volumi di formazione, libri per bambine e bambini. Sono stati pubblicati da Atene del Canavese, Fazi, Neos, Parallelo 45, Rizzoli, Salani. In base a quanto richiesto nel bando, sono state privilegiate le storie ambientate in Piemonte, oppure in altre regioni o nazioni o in luoghi non definiti, ma potenzialmente in grado di prevedere la realizzazione cinematografica e audiovisiva in Piemonte.

I sette libri saranno presentati a una platea di addetti ai lavori, ma anche al pubblico, in una "pitching session" organizzata nell'ambito del Torino Film Industry - Production Days, sabato 23 novembre alle 14 al Circolo dei lettori. A introdurre la presentazione delle sette opere saranno Paolo Manera, direttore di Film Commission Torino Piemonte e Marco Pautasso, segretario generale del Salone del Libro di Torino.

Anche quest'anno, tutti i titoli partecipanti entrano a far parte del Book Database sul sito di Film Commission Torino Piemonte. Un archivio di storie, idee e personaggi da trasformare in lungometraggi o serie tv consultabile da chiunque, a disposizione del pubblico e degli addetti ai lavori.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA