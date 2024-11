Esercito, guastatori della 'Taurinense' si addestrano a Candelo

È terminata l'esercitazione 'Iron Sapper 2024', condotta per quattro giorni nel poligono di Candelo (Biella) dal 32° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito, unità specialistica della Brigata Alpina 'Taurinense'.

Durante l'addestramento sono state condotte attività con il massimo realismo, mirate a consolidare le capacità dei guastatori alpini di vivere, muovere e combattere in uno scenario operativo ad alta intensità. In una prima fase gli alpini si sono esercitati con le armi in dotazione e nella posa di campi minati anticarro e alla realizzazione di opere difensive quali fossati e trincee.

In una seconda fase, si è svolta un'attività continuativa di 48 ore, in cui, con l'impiego di munizionamento a salve: i guastatori hanno condotto azioni tattiche difensive, con l'impiego combinato di fuoco, ostacoli e opere di protezione e offensive, con il forzamento di campi minati nemici e il successivo assalto a posizioni fortificate.

Inoltre l'impiego di sistemi tecnologici in grado di rilevare l'eventuale ferimento simulato del personale ha reso l'esercitazione ancora più realistica. A sostegno delle unità esercitate, i guastatori hanno realizzato un accampamento completamente autonomo e dotato di tutti i servizi essenziali.





