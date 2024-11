Al museo del risparmio iniziative per educazione finanziaria

Il museo del risparmio di Intesa Sanpaolo, il primo al mondo dedicato all'educazione finanziaria, ha organizzato anche a novembre, mese dell'educazione finanziaria, numerose iniziative rivolte agli adulti e alle scuole di ogni ordine e grado, sempre a ingresso libero e partecipazione gratuita.

"Nell'ultimo anno abbiamo esplorato nuove contaminazioni con discipline, materie e linguaggi apparentemente lontani dall'economia e dalla finanza, ma capaci di attrarre l'attenzione di bambini, ragazzi e adulti, trasmettendo loro concetti complessi in modo creativo e coinvolgente", spiega Giovanna Paladino, direttrice e curatrice del museo del risparmio. "L'educazione finanziaria - prosegue - si presta bene a queste ibridazioni, poiché possiede molte connessioni con ambiti molto diversi. Sconfinare in terreni artistici, umanistici e scientifici ci offre preziose occasioni di arricchimento. Con l'inaugurazione del nuovo exhibit 'Ammirare', protagonista di uno dei numerosi incontri che abbiamo organizzato per il Mese dell'Educazione Finanziaria, i visitatori hanno l'opportunità di riflettere su concetti fondamentali come consumo, risparmio, ricchezza, investimento, crisi, mercato e contabilità attraverso l'immersione nell'arte.

Numerose attività e iniziative che realizziamo sono rivolte alle giovani generazioni e i nostri percorsi formativi hanno raggiunto l'anno scorso oltre 50.000 studenti, di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di raggiungerne 20.000 in più in questo anno scolastico".



