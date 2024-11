Torna all'Oval Lingotto Restructura, fiera del comparto edile

Torna all'Oval Lingotto Fiere con un format rinnovato Restructura, fiera del comparto edile che punta su riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente. La manifestazione, organizzata da Gl events Italia è in programma da giovedì 21 a sabato 23 novembre e aggiunge un appuntamento off, in programma domenica 24 ottobre in piazza Castello nell'ambito del programma culturale di Anci. L'edizione 2024 ripensa profondamente format e contenuti, con uno sforzo che coinvolge il sistema locale e nazionale del settore delle costruzioni e amplia il novero degli espositori, attraverso grandi partner e brand. Sono infatti oltre 150 le aziende già confermate all'evento.

"Siamo orgogliosi di presentare un programma che guarda allo sviluppo del comparto in termini di innovazione tecnologica e di sostenibilità, e di fare di Torino un punto di riferimento per l'intera industria delle costruzioni. Restructura 2024 rappresenta una sfida per tutto il Nord-Ovest. In questa edizione abbiamo rafforzato la nostra rete di partnership e ampliato l'offerta formativa per dimostrare che unendo le forze tra attori della filiera edile, istituzioni e stakeholder, è possibile ottenere risultati significativi per il futuro dell'edilizia italiana" spiega Gàbor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia.



