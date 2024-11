Scoppio di Quargnento, commemorati i tre vigili del fuoco

Commemorazione oggi a Quargnento e Alessandria dei tre vigili del fuoco, Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, morti nello scoppio di un cascinale il 5 novembre 2019 provocato a un innesco alle bombole di gas per mano di Giovanni Vincenti. L'uomo è stato condannato, in concordato, a 27 anni per omicidio volontario con dolo eventuale. La moglie Antonella Patrucco a 26 e 11 mesi.

Entrambi sono stati condannati a 4 anni per truffa all'assicurazione, crollo e lesioni agli altri 3 soccorritori feriti. Solo Vincenti anche a 6 mesi per calunnia nei confronti di un vicino e a 1 anno e 3 mesi per frode all'assicurazione sul mutuo per l'acquisto del cascinale.

Questa mattina Quargnento ha ricordato le tre vittime alla presenza di familiari e autorità, posato un mazzo di fiori nella vicina piazzetta loro intitolata; nella sede del Comando provinciale identico omaggio alla lapide dedicata. Nel tardo pomeriggio in Cattedrale ad Alessandria un'altra celebrazione "Sono caduti nell'adempimento del loro dovere. Hanno amato - ha ricordato don Augusto Piccoli, cappellano Vigili del Fuoco, concelebrante con il parroco don Mario Bianchi - la divisa che indossavano con orgoglio e onore. Il loro ricordo è sempre vivo nei nostri cuori, tutti i giorni".

"Cuori ancora sofferenti e feriti. - ha aggiunto il sindaco Luigi Benzi, anche presidente della Provincia - E' un dovere delle istituzioni ricordare questa tragedia, affinché non capiti mai più". Una "tragedia assurda e impossibile da accettar"e per Giorgio Abonante, primo cittadino di Alessandria, "nella speranza che l'abbraccio della nostra intera comunità possa alleviare, almeno un poco, il dolore di familiari, amici, colleghi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA