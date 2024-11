Sciopero ferrovieri, molti treni cancellati da e per Torino

Sono molti i treni in arrivo e in partenza alla stazione di Porta Nuova cancellati a Torino per lo sciopero indetto dai sindacati dopo l'accoltellamento di un capotreno a Genova, da parte di un ventunenne e di una sedicenne poi identificati e fermati. Il tabellone degli orari nell'atrio principale nel primo pomeriggio è una sfilza di cancellazioni e qualche ritardo.

Tra i treni soppressi sia quelli ad alta velocità, da e per Milano, Roma e Napoli, sia i regionali, in particolare per la Val Susa, con arrivo previsto a Bardonecchia (Torino) e per Ivrea e il Canavese.



