Paola Bernardotto vince il Premio GammaDonna 2024

È Paola Bernardotto, fondatrice e ceo di Ettomio, a vincere il Premio GammaDonna, che dal 2004 valorizza l'iniziativa imprenditoriale femminile innovativa, per aver dato vita a un'azienda che mira a scardinare il modello di consumo "usa e getta" del settore arredamento, attraverso la realizzazione di oggetti progettati per durare ed evolversi nel tempo, così da ridurne l'impatto ambientale. All'evento - realizzato con il contributo della Camera di commercio di Torino, sotto il patrocinio di Commissione europea, Regione Piemonte, Città di Torino e G7-Women7 - sono state premiate anche Cinzia Tessarolo (Family+Happy) con il Giuliana Bertin Communication Award, Gioia Lucarini (Relief) che ha vinto il Women Startup Award powered by Intesa Sanpaolo Innovation Center, e Chiara Schettino (Dona Rosso), a cui è andata la Menzione per l'impatto sociale di Cottino Social Impact Campus.

Le vincitrici puntano sulle tecnologie verdi, sul biotech, sull'intelligenza artificiale, sulla digitalizzazione dei servizi di caregiving.

"Queste storie sono un esempio straordinario di come la passione imprenditoriale delle donne possa farsi motore di un cambiamento reale e sostenibile. Crediamo fermamente che le imprese giochino un ruolo cruciale nell'affrontare le sfide più urgenti del nostro tempo, e che siano chiamate a guidare il cambiamento attraverso innovazione, impatto e modelli di business rigenerativi. Valori che 20 anni fa ci hanno spinto a creare GammaDonna e che oggi, in uno scenario complesso e in continuo cambiamento, sono più attuali che mai" " commenta Valentina Parenti, presidente di GammaDonna. "Per la Camera di commercio di Torino è un investimento fondamentale promuovere modelli d'impresa innovativi e inclusivi, capaci di rispondere con creatività alle sfide sociali e ambientali" aggiunge il presidente Dario Gallina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA