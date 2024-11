Liceali creano giochi da tavolo su pratiche di protezione civile

I ragazzi del liceo artistico dell'istituto 'Parodi' di Acqui Terme (Alessandria) hanno realizzato 2 giochi da tavolo per imparare le buone pratiche di protezione civile. Le classi 3I e 3L hanno creato anche diverse tavole artistiche per sensibilizzare sul tema.

Gli allievi hanno studiato con le loro insegnanti i più grandi eventi calamitosi, non solo accaduti sul territorio provinciale. Grazie alla collaborazione proprio della Protezione civile acquese, sono riusciti a trasformare lo studio in un importante progetto di educazione civica.

Lo scopo del gioco, infatti, è apprendere come comportarsi durante le calamità. Ideato non solo per i più piccoli, il progetto rientra nelle iniziative del trentennale dell'alluvione del 1994.

A 30 anni dalla grande alluvione del Piemonte, sempre dal liceo artistico del 'Parodi, un video, postato anche sulla pagina Facebook della Protezione Civile di Alessandria (https://fb.watch/vFXXPcPmHZ/).



