Guida Michelin, Piccolo Lago e Gardenia perdono le stelle

Due clamorose uscite di scena, in Piemonte, tra le stelle Michelin dell'omonima Guida presentata oggi a Modena. Il 'Piccolo Lago' di Mergozzo dello chef Marco Sacco ha perso entrambe le stelle in un colpo solo, così pure non è più tra gli stellati, dopo un quarto di secolo, 'Gardenia' di Caluso (Torino della chef Mariangela Susigan. Niente più stella anche per la Madernassa di Guarene (Cuneo) e il Tantris di Novara.

Tra le new entry solo due ristoranti di Antonino Cannavacciuolo: Le Cattedrali di Asti e il Cannavacciuolo by the Lake a Pettenasco (Novara).

Complessivamente sono 35 i ristoranti del Piemonte con almeno una stella nella Guida Michelin 2025: confermano le 3 stelle Piazza Duomo di Alba di Marco Crippa e Villa Crespi a Orta San Giulio (Novara) di Cannavacciuolo; due stelle per l'Antica Corona Reale di Cervere (Cuneo), la Locanda del Sant'Uffizio di Cioccaro di Penango (Asti), La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti di Serralunga d'Alba. Trenta, infine, i ristoranti con una stella Michelin, di cui 9 a Torino.



