Fuori campo, la rassegna di musica, cinema e sperimentazione

Dal 15 al 30 novembre 2024 si svolgerà la terza edizione di Fuori Campo, la rassegna con la direzione artistica di Francesco Astore che celebra l'incontro tra musica, cinema e sperimentazione. Concerti, showcase, dj set e incontri per un palinsesto di due settimane ricco di ospiti internazionali che andrà ad animare diversi club e locali cittadini. Tra i tanti ospiti l'ex membro dei Prodigy, Leeroy Thornhill e i Goblin, la band italiana celebre per le colonne sonore dei film di Dario Argento Protagonisti anche gli artisti emergenti, grazie al format Torino Music Forum, lo showcase per scoprire nuova musica, prodotto e diretto da Sofà So Good.

L'obiettivo anche quest'anno è permettere alle tante e diverse realtà del territorio di entrare in risonanza con il Torino Film Festival coinvolgendo artisti, luoghi e pubblico prima, durante e dopo uno dei più importanti festival cinematografici del Paese.

Il centro nevralgico della manifestazione sarà il Cap 10100, dove prenderà vita il Cinema Cafè: uno spazio ispirato al Cinema Cafè del Sundance Festival, dove proiezioni immersive e performance dal vivo si fonderanno in un'esperienza multisensoriale, proiettando immagini su pareti e soffitti per esaltare l'unione tra cinema e musica.



