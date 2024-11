Djokovic si ritira per infortunio, niente Atp Finals

Novak Djokovic ha annunciato il forfait dalle Atp Finals per via di un infortunio. "Mi dispiace per tutti coloro che avevano programmato di venire a vedermi ma a causa di un infortunio non potrò giocare la prossima settimana - ha scritto il serbo sui social - Auguro a tutti i giocatori un ottimo torneo. A presto" Al posto di Djokovic entra nel tabellone torinese il nono dell'anno, il russo Rublev. "È un onore qualificarsi per le Atp Finals di Torino - ha aggiunto il serbo sui social - Non vedevo l'ora di esserci, ma a causa di un infortunio non giocherò la prossima settimana".



