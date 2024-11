Atp Finals: primo allenamento per Sinner al Circolo della Stampa

Jannik Sinner inizia la rifinitura in vista dell'esordio alle Nitto Atp Finals, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre. Oggi 5 novembre doppia sessione di allenamento per il numero 1 del mondo sul primo dei due campi allestiti al Circolo della Stampa-Sporting.

Dalle 12 alle 14, si allenerà con Nikolai Budkov Kjaer, poi dalle 15 alle 16.30 con il suo staff. Allenamenti ai quali si può assistere acquistando i biglietti. .

Atteso ieri da centinaia di tifosi, che lo hanno aspettato per ore all'entrata dell'hotel dove alloggia a Torino, Sinner sarà la guest star insieme a Simone Bolelli e Andrea Vavassori del Grand Opening Show, la serata dell'8 novembre alla Inalpi Arena condotta da Alessandro Cattelan in cui si esibiranno Blanco, Madame e Marco Mengoni.



