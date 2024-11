Annata agraria, pesano cambiamenti climatici e nuove malattie

E' piena di ombre l'annata agraria in Piemonte, nel tradizionale bilancio novembrino fatto dalla Confagricoltura Piemonte. In particolare, pesano il cambiamento climatico e l'insorgenza di nuove fitopatie e zoonosi, "realtà con la quale occorre sempre più fare i conti".

Tra le difficoltà che le aziende agricole hanno dovuto superare nel corso dell'anno, i terreni saturi di acqua nei mesi primaverili che spesso hanno impedito l'entrata in campo dei mezzi e, quindi, gli interventi di difesa, e nell'estate gli eventi meteorologici estremi, che hanno danneggiato la vegetazione, anche in maniera massiva. Altri danni li hanno prodotti le abbondanti piogge di settembre.

La Confagricoltura ha analizzato il numero delle aziende agricole in Piemonte: dal 2019 al 2024 la diminuzione è stata del 18% circa, passando dalle 43.246 aziende attive del 2019 alle 35.241 del 2024, (fonte Anagrafe agricola regionale).

Per contro la Sau (Superficie Agricola Utilizzata) nello stesso periodo si è ridotta solo dell'8,6%. Gli ettari nel 2011 erano infatti 947.964, contro i 866.060 del 2024, "dato che se da una parte conferma l'esistenza di un processo di accorpamento progressivo delle aziende, che ha portato la loro dimensione media dai 18,2 ettari del 2018 ai 21 ettari del 2023, dall'altra è indice di un progressivo abbandono dei terreni più difficili da condurre, fenomeno preoccupante sia per l'attività agricola, sia per il territorio".

Le aziende al femminile rappresentano oggi il 25,8% di quelle totali, in leggera diminuzione negli ultimi anni, quelle con titolari giovani in Piemonte nel 2024 sono 5.730 e rappresentano il 14,6% del totale.

Confagricoltura "continua a chiedere alle istituzioni, a tutti livelli, una maggiore attenzione al settore primario, che deve essere considerato strategico nel rilancio delle attività produttive regionali", sottolinea il presidente Enrico Allasia.





