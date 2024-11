Prometeo, piattaforma per i contenuti culturali del Politecnico

Il Politecnico di Torino potenzia l'esperienza di Biennale Tecnologia - la manifestazione a cadenza biennale che l'Ateneo promuove dal 2019 - e arricchisce la sua offerta di contenuti culturali finalizzati alla condivisione di conoscenza con il pubblico e all'approfondimento del rapporto tra tecnologia e società con una nuova piattaforma per la produzione di contenuti culturali nell'ambito del rafforzamento della strategia di Public Engagement dell'Ateneo: Prometeo - Tech Cultures.

Prometeo alimenterà le attività di Biennale Tecnologia, dando continuità all'iniziativa tra un'edizione e la successiva, e sarà il contenitore culturale all'interno del quale si svilupperanno diversi filoni di attività: l'ideazione e la produzione di spettacoli teatrali, cortometraggi, libri di saggistica, pubblicazioni a fini didattici, podcast, video, lezioni per studenti della scuola e dell'università, eventi di intrattenimento e dialogo con esperti/e, mostre, contenuti per i social network e molto altro. Prometeo potrà contare su uno staff dedicato e sulle idee, le competenze e la creatività di chi lavora quotidianamente in ateneo, e promuoverà in ogni possibile occasione la collaborazione con le istituzioni culturali di riferimento, a livello cittadino, nazionale e internazionale.

La prima iniziativa realizzata sotto l'egida di Prometeo sarà un programma di lezioni in presenza e online rivolto alle scuole superiori di secondo grado di tutta Italia da novembre 2024 ad aprile 2025. Le iscrizioni per le scuole saranno aperte dal prossimo 20 novembre. "Con questa nuova impostazione, si rafforza lo slancio del Politecnico di Torino nel diventare punto di riferimento nel dibattito pubblico, centrando uno degli obiettivi della sua terza missione, il coinvolgimento e il trasferimento verso la società" sottolinea il rettore Stefano Corgnati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA