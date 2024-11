'Oltre. Storie di libertà', da Alessandria podcast antiviolenza

Dal 7 novembre sarà disponibile il podcast 'Oltre. Storie di libertà', progetto nato per dare voce alle donne che contrastano la violenza di genere e fornire strumenti per comprenderla e prevenirla. E' ideato e prodotto dal Centro antiviolenza me.dea di Alessandria.

L'iniziativa è stata realizzata con il sostegno della presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con la Regione. Si articola in una serie di 5 episodi, ognuno dedicato a una storia diversa, raccontata dalla voce di Lodovica Reggio, operatrice me.dea e attrice amatoriale. Ogni episodio è accompagnato da approfondimenti tematici per offrire strumenti di informazione e prevenzione.

"Vogliamo offrire uno spaccato profondo delle dinamiche psicologiche, sociali e culturali - spiega Sarah Sclauzero, presidente me.dea - che circondano la violenza, per far emergere le sfide ma anche la forza e la resilienza delle donne coinvolte e il lavoro svolto da noi. L'obiettivo è sensibilizzare, ma anche educare e fornire strumenti per riconoscere i segnali d'allarme e incoraggiare il cambiamento". "Ultimamente l'attenzione dei media e della società si è rivolta sempre di più al fenomeno della violenza di genere, ma - aggiunge Chiara Saletta, coordinatrice del progetto - ci siamo accorte che questo non bastava".

Il podcast sarà disponibile gratuitamente, con cadenza mensile, su Youtube e sulle piattaforme di streaming audio, Spotify e Amazon Music.



