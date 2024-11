Mondovì crea il festival italiano del gin e del ginepro

Un festival dedicato al gin e al ginepro che di quel liquore è un elemento essenziale. E' la nuova rassegna, di caratura nazionale, che viene lanciata da Mondovì, che ne ospiterà un'anteprima nel weekend del 7 e 8 dicembre e la versione integrale tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2025.

'Ginitaly', presentata oggi al Museo della Ceramica a Mondovì Piazza, nasce a Mondovì perché è nei suoi boschi che il ginepro, con le sue inconfondibili bacche profumate e i rami spinosi, cresce e si diffonde, anche in terreni poveri e impervi.

"Ginitaly - ha spiegato Luca Robaldo, sindaco di Mondovì - ambisce ad avere un respiro internazionale grazie alla partecipazione di produttori italiani e stranieri, ma soprattutto intende promuovere uno sviluppo consapevole degli alcolici. E' una manifestazione che arricchisce ulteriormente il calendario dei nostri eventi, non una manifestazione fine a se stesso, ma che si identifica in un percorso storico-culturale.

Un festival culturale, insomma - prosegue Robaldo - rivolto a estimatori, conoscitori o semplici curiosi, nel segno di una città atavicamente legata alla terra e ai suoi frutti, come testimonia la presenza dell'ultimo Consorzio Agrario d'Italia, attivo a Mondovì fin dal 1867".

L'anteprima di 'Ginitaly' verrà inaugurata il 7 dicembre, in piazza Maggiore, con l'accensione dell'albero di Natale in blu color ginepro. "Mondovì - ha sottolineato Alessandro Terreno, assessore comunale alle Manifestazioni - è una città circondata dalle montagne che da sempre beneficia della sua biodiversità unica. Da qui la scelta, come amministrazione comunale, di provare a divenire un punto di riferimento per la conoscenza e la valorizzazione dei distillati di ginepro.

Main partner di 'Ginitaly' è la storica azienda piemontese Bordiga.



