Librinverde, presentazioni di volumi a tema ambientale

Parte Librinverde, un nuovo ciclo di presentazioni di volumi a tema naturalistico e ambientale organizzato dalle due librerie Binaria Torino e Binaria Rivalta in collaborazione con Casacomune e Cinemambiente. L'iniziativa implementa l'esperienza, ormai pluriennale, delle "ecoletture" (che riprenderanno in primavera) e si allarga oltre i confini cittadini, coinvolgendo anche la libreria Binaria di Rivalta, lo spazio dedicato ai libri situato all'interno del vivaio e della comunità "Il filo d'erba".

La sede fuoriporta ospiterà i primi appuntamenti di Librinverde, che si apre venerdì 8 novembre, alle 18, con la presentazione del volume Sulle Alpi. Un viaggio sentimentale di Daniele Zovi, edito da Raffaele Cortina. A seguire, sabato 9 novembre, alle 18, sempre la libreria Binaria di Rivalta ospiterà Alessandra Viola, autrice del volume Chiedi a una pianta. Come semi, alberi e fiori ci insegnano a essere felici, edito da Laterza. L'appuntamento successivo, ancora alla libreria Binaria di Rivalta, è sabato 30 novembre con il volume L'agave della Regina Vittoria, pubblicato da Aboca Edizioni.

L'ultimo appuntamento sarà mercoledì 4 dicembre, alle ore 18.30, alla libreria Binaria di Torino, con il botanico e saggista Stefano Mancuso, autore di La versione degli alberi, edito da Einaudi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA