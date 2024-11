L'assessore Marnati in visita alla Fondazione Novara Sviluppo

L'assessore regionale per la Ricerca, l'Innovazione e l'Ambiente Matteo Marnati ha visitato la Fondazione Novara Sviluppo. Ad accoglierlo c'era la vicepresidente Simona Pruno e il consigliere di amministrazione Antonio Piciaccia.

"Ho voluto essere qui oggi per conoscere da vicino questa importante realtà novarese - ha spiegato l'assessore - realtà che ho molto apprezzato: per noi è fondamentale confrontarci direttamente con le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita e all'innovazione del nostro territorio". L'assessore ha visitato il Parco scientifico e tecnologico, dove si trovano uffici e siti di produzione di alcune imprese e si è fermato a parlare con i titolari delle aziende.

"Siamo onorati di avere ospitato l'assessore Marnati - ha detto la vicepresidente Simona Pruno - al quale abbiamo sottolineato anche l'importanza di avere in uno stesso luogo aziende e laboratori di ricerca di Scienze del Farmaco dell'Università del Piemonte orientale, una condizione che favorisce il networking, lo scambio di idee e lo sviluppo di nuovi progetti".

"Le imprese, tutte realtà di eccellenza che lavorano nell'ambito farmaceutico, nella robotica, nel settore delle energie rinnovabili, solo per fare qualche esempio, hanno apprezzato la possibilità di poter dialogare con l'assessore illustrando la loro attività ed esponendo le loro necessità", conclude Pruno.



