Donna scomparsa nel Torinese, ricerche in Val di Susa

Sono in corso in queste ore ulteriori ricerche in relazione alla scomparsa di Mara Favro, la donna di 51 anni di Susa (Torino), di cui si erano perse le tracce lo scorso 8 marzo, dopo che era uscita dalla pizzeria in cui lavorava a Chiomonte. Le ricerche vengono effettuate nella zona di Gravere, in Val di Susa.

Alle operazioni partecipano i carabinieri e i vigili del fuoco. La donna, di cui non si hanno più notizie da quasi otto mesi, era svanita nel nulla dopo il turno di lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA